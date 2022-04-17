Глава Еврокомиссии призвала страны ЕС ускорить поставки оружия на Украину

Страны Евросоюза должны как можно быстрее осуществлять поставки оружия на Украину. С таким призывом выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Все страны-члены [Евросоюза], кто может, должны быстро доставить [оружие на Украину], потому что только тогда Украина может выстоять в своей тяжелой оборонительной борьбе», — сказала фон дер Ляйен в интервью газете Bild am Sonntag.

Она уточнила, что не делает различий между тяжелыми и легкими вооружениями, так как украинская сторона получить то, что ей нужно. По словам главы Еврокомиссии, необходимо сделать все возможное, чтобы конфликт на Украине закончился как можно скорее. При этом она допустила, что боевые действия могут продолжаться месяцы или даже годы.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что получил от украинских властей список необходимого стране вооружения. Перечень он намерен был обсудить с Военным комитетом ЕС, чтобы соотнести спрос с возможностями предложения. Как пояснил Боррель, необходимо советское или простое в обращении оружие.