Мир 19 февраля 2024, 14:35 Япония начнет помогать Украине в сфере IT и разминировании территорий NHK: Япония поможет Украине по семи направлениям POOL/Keystone Press Agency/globallookpress

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Конференция, посвященная восстановлению Украины, прошла в Токио. Япония на мероприятии представила программы помощи украинскому руководству в семи областях. Об этом сообщил телеканал NHK.

Япония предложила Украине помощь в разминировании территорий, а также в сфере сельского хозяйства, энергетики, IT-технологий, транспорта и других отраслях. Украинские и японские компании подписали 56 меморандумов о сотрудничестве.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал состоявшуюся конференцию важным шагом в развитии отношений двух государств.

«Он (Шмыгаль — прим. ред.) сказал, что, работая вместе, две страны могут превратить текущие проблемы в возможность для роста и процветания», — указали в издании.

Ранее украинский премьер заявил, что руководство страны изучает японский опыт и планирует совершить «экономическое чудо». Шмыгаль во время конференции в Токио озвучил представителям бизнеса сферы, в которые можно инвестировать и поддержать Украину.