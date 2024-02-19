Мир 19 февраля 2024, 13:32 Шмыгаль попросил у Японии денег на «украинское экономическое чудо» Премьер Украины Шмыгаль попросил у Японии денег на «украинское чудо» Unsplash

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Украинское руководство начало изучать опыт модернизации Японии, чтобы в будущем страна продемонстрировала миру «экономическое чудо». Об этом заявил премьер Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Правительство изучает опыт японской модернизации, <…> чтобы в мире появилось „украинское экономическое чудо“», — подчеркнул он.

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Шмыгаль отметил, что на конференции, посвященной экономическому развитию и восстановлению, он рассказал представителям японского бизнеса о направлениях, в которые Украина предлагает инвестировать.

Мероприятие прошло в Токио. В конференции поучаствовали премьер Японии Фумио Кисида, а также около 300 представителей бизнеса. Во время мероприятия организаторы планировали показать участникам видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, но трансляция не состоялась «в связи с причинами с украинской стороны».