Мир 07 июля 2023, 10:24 Китай запретил ввоз продуктов из Японии в ответ на сброс воды с «Фукусимы» Китай ограничил импорт из Японии из-за сброса воды с АЭС «Фукусима» в море РИА «Новости»

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Главное таможенное управление Китая объявило об ограничении на ввоз продуктов из 10 регионов Японии в связи с решением японских властей о сбросе воды с АЭС «Фукусима-1» в океан. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Китайская таможня запретила ввоз импортируемого продовольствия из 10 префектур Японии, чтобы обеспечить безопасность китайских потребителей и исключить поставки загрязненных продуктов питания», — говорится в сообщении.

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Точная дата вступления документа в силу не указана.

В марте 2011 года цунами повредило баки на территории «Фукусимы-1», воду в них использовали для охлаждения реакторов. Спустя месяц воду слили в океан. Власти Японии утверждали, что в этой жидкости отсутствовали радиоактивные вещества, кроме трития.

Ранее апелляционный суд Японии оправдал трех топ-менеджеров «Фукусимы-1» за аварию на АЭС, признав их невиновными.