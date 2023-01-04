Мир 04 января 2023, 11:38 Премьер Японии заявил о поворотной точке в истории Премьер Японии Кисида заявил, что мир подошел к исторической поворотной точке YouTube

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Современный мир вплотную подошел к исторической поворотной точке, странам приходится бороться с проблемами глобального и регионального характера. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, его слова привела пресс-служба кабмина страны.

«Эта ситуация возникла из-за украинского кризиса и пандемии коронавирусной инфекции», — объяснил Кисида.

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Японский премьер выразил мнение, что международному сообществу необходимо срочно решать такие проблемы, как продовольственная и энергетическая безопасность, здравоохранение, изменение климата, ядерное разоружение.

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«В роли страны — председателя саммита G7 Япония поведет своих партнеров к началу дискуссии о четком представлении планов и идей на будущее», — добавил политик.

Ранее Кисида пообещал продвигать новые антироссийские санкции в «Большой семерке» в 2023 году. Япония взяла на себя председательство в сообществе, саммит состоится 19–21 мая в Хиросиме, на нем обсудят ситуацию на Украине, писал RT.