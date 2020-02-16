Япония сообщила о смене фазы в переговорах с Россией

Японо-российские переговоры вошли в новую фазу, когда стороны больше не противостоят друг другу, а перешли к позитивному обсуждению. К такому выводу пришел глава МИД Японии Тосимицу Мотэги после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Беседа состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Главы министерств обсудили развитие отношений между странами и график предстоящих политических контактов.

«Что касается стратегии продвижения переговоров, то я более конкретно передал свои размышления. Фаза [переговоров] меняется. И сейчас по основным положениям дискуссии мы не противостоим друг другу и вместо этого перешли к позитивному обсуждению», — цитирует японского министра ТАСС.

Двусторонние переговоры ведутся по заключению мирного договора и тогам Второй войны, но страны не могут решить вопрос принадлежности южной части Курил. Они вошли в состав Советского Союза в 1945 году. Однако Токио оспаривает это решение.

В начале февраля премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что превратит спорные территории в «острова дружбы» и наладит отношения с Москвой.