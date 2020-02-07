Востоковед прокомментировал слова премьера Японии о южных Курилах

Эксперт отметил, что «сказано это было на общеяпонском съезде за „возвращение северных территорий“».

«Выступая на этом съезде, Абэ, получается, тем самым поддерживает требование „вернуть“ четыре российских острова», — объяснил Кистанов и добавил, что видит в этом «противоречие».