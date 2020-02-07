Востоковед прокомментировал слова премьера Японии о южных Курилах
Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен решить проблему южных Курил, наладить отношения с Россией и превратить спорные территории в «острова дружбы». Руководитель Центра японских исследований Валерий Кистанов назвал его слова противоречивыми. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
Эксперт отметил, что «сказано это было на общеяпонском съезде за „возвращение северных территорий“».
«Выступая на этом съезде, Абэ, получается, тем самым поддерживает требование „вернуть“ четыре российских острова», — объяснил Кистанов и добавил, что видит в этом «противоречие».