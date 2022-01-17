Японец влюбился в культуру Кавказа и научился танцевать лезгинку. Видео

Молодой человек из Японии увлекся культурой Кавказа и в результате решил стать джигитом. Об этом рассказал Telegram-канал Mash.

По данным канала, 19-летний Тайга Нозаки увлекся историей еще во время учебы в школе. Однажды он наткнулся на видео танцев кавказских джигитов — картина его восхитила.

В результате японец начал сам учить традиционные кавказские танцы по видеоурокам. Ему удалось освоить лезгинку, танец с кинжалами, а также танцы ряда кавказских народов. Кроме того, молодой человек учит кабардинские песни. На своей родине он вступил в профессиональный ансамбль и главная его мечта — поехать на Кавказ, чтобы взять там уроки у носителей этой культуры.

Видео с танцами молодой человек публикует в своем аккаунте в Instagram.

Ранее сообщалось, что признанной старейшим живым человеком японке Канэ Танаке исполнилось 119 лет. Она родилась 2 января 1903 года, за год до начала Русско-японской войны, в один год с писателем Джорджем Оруэллом. Она дожила до нынешней эпохи Рейва, пережив эпохи Мэйдзи, Тайсе, Сева и Хэйсэй. По словам членов ее семьи, бабушка надеется дожить до 120 лет.