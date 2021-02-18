Янукович обвинил лидеров Майдана в ситуации с Крымом и Донбассом

Лидеры «евромайдана» Петр Порошенко, Арсений Яценюк и Александр Турчинов виновны в войне в Донбассе и в том, что Крым вернулся в состав России, считает бывший президент Украины Виктор Янукович. Он заявил, что эти люди должны понести наказание.

Соответствующее заявление Януковича опубликовал его адвокат Виталий Сердюк, сообщило РИА «Новости».

Постановление Рады о «революции достоинства», по словам Януковича, является сомнительным решением и вновь раскалывает украинское общество, разделяет его на победителей и побежденных.

«Спустя семь лет „майдан“ продолжает разделять нашу страну. Действия прежней и нынешней власти подогревают и углубляют разделение нашего государства. Украинцы, которые были не согласны с государственным переворотом 2014 года, продолжают быть чужими в собственной стране», — говорится в тексте заявления.

В нем также сказано, что «майдан», а точнее его лидеры, среди которых Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие сделали все, чтобы жители Крыма «чувствовали себя отвергнутыми в „новой“ Украине».

По мнению бывшего украинского лидера, до тех пор пока на Украине и на Западе не признают правду о событиях 2014 года, «эта трагедия всегда будет препятствием на пути к полному национальному примирению».

Накануне Верховная рада приняла прошлогоднее постановление о «Революции достоинства». В документе говорится, что люди на Майдане погибли по вине экс-президента Украины Виктора Януковича и милиционеров «Беркута». Согласно принятому Радой документу, «узурпация власти Януковичем привела к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины и нарушению прав и свобод человека».