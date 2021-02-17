Украинские депутаты назвали виновных в гибели людей на Майдане

Верховная рада приняла прошлогоднее постановление о «Революции достоинства». В документе говорится, что люди на Майдане погибли по вине экс-президента Украины Виктора Януковича и милиционеров «Беркута».

«Противоправная деятельность отдельных работников подразделений милиции особого назначения „Беркут“, милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей и других должностных и служебных лиц во время Революции Достоинства осуждается как нанесшая непоправимый вред государству и обществу», — приводит «Страна.ua» текст постановления.

Согласно принятому Радой документу, «узурпация власти Януковичем привела к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины и нарушению прав и свобод человека».

Как пишет «Страна.ua», это постановление снимает ответственность со сторонников Майдана за то, что происходит на Украине после переворота. Такую трактовку событий 2014 года поддержали 295 депутатов украинского парламента. 200 из них — представители партии «Слуга народа».