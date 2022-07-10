«Яндекс» предложили внести в санкционный список ЕС

Российский поисковик «Яндекс» необходимо внести в санкционный список Евросоюза за ограничение доступа к независимым СМИ и «распространение военной пропаганды». Как сообщил RT, об этом написала в своей жалобе депутат Европарламента от Финляндии Хенна Вирккунен. Свое послание она адресовала Еврокомиссии.

По мнению депутата, компания «Яндекс» занималась раскрытием личных данных оппозиционных политиков и передавала их властям. Такие действия Вирккунен назвала неприемлемыми и напомнила, что для своей работы российская компания использует европейские серверы.

Собранные обвинения депутат Европарламента считает достаточными для введения ограничений против «Яндекса». Бывший руководитель российской компании Тигран Худавердян уже стал фигурантом санкционного списка.

«Было бы правильно расширить эти санкции на саму компанию и ее высшее руководство», — говорится в письме Вирккунен.

Инициативу представителя Финляндии в Европарламенте оценил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк. Он заявил, что очередные обвинения в адрес российской компании вполне логичны от страны, которая вступает в НАТО. Тем более, что «Яндекс» в интернет-пространстве остается практически единственным конкурентом Google.

«Алгоритмы поисковой системы Google заточены непосредственным образом для того, чтобы продвигать западную точку зрения, выставлять нашу страну в определенном свете для потребителей информации на Западе», — подчеркнул Данюк.

Он добавил, что все обвинения Вирккунен — это очередное доказательство того, что в Евросоюзе боятся «Яндекса» за представление альтернативной точки зрения.