СМИ: убийство президента Гаити готовилось несколько месяцев

Основные подозреваемые в убийстве президента Гаити готовились отстранить его от власти на протяжении нескольких месяцев. Такую информацию опубликовало издание The New York Times со ссылкой на официальные лица страны.

Встречи подозреваемых проводились почти весь последний год. Но, как утверждают теперь подозреваемые, речи об убийстве не шло, они планировали лишить главу Гаити власти. Под подозрением сейчас находятся пастор Кристиан Эммануэль Санон, владелец компании по предоставлению финансовых услуг Уолтер Вейнтмила — и Антонио Ветриаго, продавец охранно-технического оборудования. По версии следствия, именно Ветриаго занимался наймом колумбийцев для нападения на президентскую резиденцию.

Издание также приводит слова отставных колумбийских военных. По их словам, их наниматель утверждал: операция по отстранению президента Гаити пройдет при поддержке неких официальных лиц в США.

12 июля полиция Гаити сообщила о задержании возможного координатора преступных действий по нападению. Задержанный оказался гражданином Гаити.

Громкое убийство президента Гаити Жовенеля Моиза произошло в ночь на 7 июля. Группа неизвестных напала на резиденцию лидера страны. Глава государства получил смертельное ранение в голову. Его супруга тоже была ранена, в тяжелом состоянии ее перевезли на лечение в Майами.