Мир 16 марта 2024, 14:40 Якобы заглушенный бизнес-джет Шэппса оставили без защиты. Виновным назвали Джонсона ITV: якобы заглушенный российскими средствами РЭБ самолет Шэппса не был защищен Martyn Wheatley / Global Look Press

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Самолет главы Минобороны Гранта Шэппса не оснастили средствами противодействия глушилкам, сообщил телеканал ITV. По его информации, от системы противодействия средствам РЭБ для воздушного судна отказались из-за решения сократить военные расходы

Ответственность за это журналисты телеканал ITV возложили на бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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В минувший четверг, 14 марта, The Times распространила данные о том, что бизнес-джет главы Минобороны Соединенного Королевства во время перелета из Польши был лишен спутниковой связи из-за российских средств радиоэлектронной борьбы.

По данным газеты, сигнал GPS не работал в течение 30 минут. Это произошло в тот момент, когда Dassault 900LX ВВС Британии пролетал рядом с Калининградской областью над Балтийским морем.

Авторы материала обратили внимание, что такие проблемы постоянно наблюдаются с самолетами британских ВВС, которые базируются на Кипре.