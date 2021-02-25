Зависимость России от «ядовитого» доллара предложили устранить

Американский доллар на фоне постоянной угрозы антироссийских санкций является для Москвы «ядовитым» источником постоянных враждебных действий. Поэтому его роль в экономике России необходимо сократить, и для этого нужно принять срочные меры.

В интервью Bloomberg замглавы МИД России Сергей Рябков напомнил, что администрация президента Джо Байдена уже намекала, что намерена ужесточить санкции в отношении России.

«Нам нужно отгородить себя от финансовой и экономической системы США, чтобы устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях», — сказал он.

Рябков признал, что министерство за экономическую политику не отвечает, и он не может сказать, какие шаги нужно предпринять для уменьшения зависимости России от доллара. По его мнению, напряженность между странами за последнее время неуклонно росла, и возможно, отношения сейчас даже хуже, чем во времена холодной войны при Советском Союзе.

«Эмоции настолько накалены, что мы не увидим никаких улучшений в течение долгого-долгого времени», — посетовал Рябков. Он убежден, что даже если Кремль изменит свою политику, санкции США вряд ли будут ослаблены вопреки звучащим обещаниям Вашингтона.

Bloomberg уточнил, что Россия в последние годы увеличила долю золота в запасах Центробанка выше долларовой. Таким образом Кремль пытается сократить воздействие активов США, но большую часть международной торговли все равно ведет в долларах.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что Америка сама выдавливает себя с международного рынка, и в ближайшие десятилетия ее ждет экономическая катастрофа, которая уничтожит страну.