Госдума предсказала распад США через 20 лет

«Своей санкционной борьбой» Америка сама себя выдавливает с международного рынка. В ближайшие 20 лет США ждет серьезная экономическая катастрофа, которая может привести к распаду страны.

Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Я думаю, что их ждет в ближайшие 20 лет достаточно серьезная экономическая катастрофа, которая, вполне возможно, приведет к распаду государства», — заявил он.

Свинцов отметил, что доллар перестает считаться гарантом, а демократия США теряет статус эталона, которым обладала еще 10–15 лет назад. По мнению депутата, США сейчас превращаются в «полумаргинальную страну», в которой могут заблокировать президента в социальных сетях и без обеспечения печатать доллар в неограниченном количестве. В результате это послужит деградации Америки как одного из лидеров политики и экономики мира.

Депутат также добавил, что ряд американских политиков уже сейчас предлагают отделить от США Калифорнию и некоторые другие штаты. По мнению Свинцова, в Америке может произойти ситуация, которая случилась в СССР в 1991 году.