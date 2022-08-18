«Ядерный» сигнал для НАТО увидели в заявлении Путина

Заявление президента России Владимира Путина о передаче Белоруссии ракетных комплексов «Искандер-М» сигнализирует НАТО о готовности РФ прикрыть союзников своими ядерными силами. Об этом в своей статье для журнала National Interest написала обозреватель Дебалина Гошал.

«Желание России передать Белорусии ракетные системы, способные нести ядерное оружие, — это сигнал, что Москва, как и НАТО, может прикрыть союзников своим ядерным зонтиком», — указано в статье.

Передача комплексов «Искандер-М», по мнению Гошал, несет выгоду как России, так и Белоруссии. Системы большой дальности дадут республике возможности лучше сдерживать страны НАТО.

«Это на самом деле обоюдовыгодная ситуация для Москвы и Минска», — указала автор публикации.

Еще 1 июля Путин заявил участникам IX Форума регионов России и Белоруссии, что беспрецедентное давление Запада заставило два государства ускорить объединение усилий. Ведь сообща проще минимизировать ущерб от незаконных санкций, легче освоить выпуск продукции, расширить сотрудничество с дружественными странами и наработать новые компетенции.

Также российский лидер анонсировал запуск перспективных программ по промышленному и технологическому обновлению.