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    18 августа 2022, 06:01

    «Ядерный» сигнал для НАТО увидели в заявлении Путина

    NI: передача Минску «Искандер-М» сигнализирует НАТО о готовности РФ защитить союзников

    Валерия Шафирко

    Заявление президента России Владимира Путина о передаче Белоруссии ракетных комплексов «Искандер-М» сигнализирует НАТО о готовности РФ прикрыть союзников своими ядерными силами. Об этом в своей статье для журнала National Interest написала обозреватель Дебалина Гошал.

    «Желание России передать Белорусии ракетные системы, способные нести ядерное оружие, — это сигнал, что Москва, как и НАТО, может прикрыть союзников своим ядерным зонтиком», — указано в статье.

    Передача комплексов «Искандер-М», по мнению Гошал, несет выгоду как России, так и Белоруссии. Системы большой дальности дадут республике возможности лучше сдерживать страны НАТО.

    «Это на самом деле обоюдовыгодная ситуация для Москвы и Минска», — указала автор публикации.

    Еще 1 июля Путин заявил участникам IX Форума регионов России и Белоруссии, что беспрецедентное давление Запада заставило два государства ускорить объединение усилий. Ведь сообща проще минимизировать ущерб от незаконных санкций, легче освоить выпуск продукции, расширить сотрудничество с дружественными странами и наработать новые компетенции.

    Также российский лидер анонсировал запуск перспективных программ по промышленному и технологическому обновлению.