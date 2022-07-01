Путин: санкции заставили Россию и Белоруссию ускорить «объединительные процессы»

Беспрецедентное давление заставило Россию и Белоруссию ускорить объединение усилий, ведь сообща проще минимизировать ущерб от санкций. Об этом заявил участникам IX Форума регионов России и Белоруссии Владимир Путин. Видеоприветствие опубликовали на сайте Кремля.

«Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого „коллективного Запада“ подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы», — сказал он.

Президент России объяснил это тем, что сообща проще минимизировать ущерб от незаконных санкций, легче освоить выпуск продукции, расширить сотрудничество с дружественными странами и наработать новые компетенции.

Он анонсировал запуск перспективных программ по промышленному и технологическому обновлению. Россия поддержит белорусские инвестпроекты по созданию новых и модернизации действующих производств на территории обеих стран.