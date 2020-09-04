Ядерные бомбардировщики ВВС США заметили рядом с Крымом

PlaneRadar сообщил, что два бомбардировщика вылетели с базы Фэйрфорд в Великобританией, пролетели над Нидерландами, Германией и Польшей и приблизились к Крыму со стороны Украины. Они кружили возле Крыма около полутора часов после чего вернулись на базу.

В последнее время у границ России все чаще стали появляться военные самолеты иностранных государств. Сегодня российский истребитель МиГ-31 перехватил норвежский патрульный самолет Р-3С Orion над Баренцевым морем. Наши летчики прогнали боевую машину ВВС Норвегии от границ России в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. На этой неделе это уже четвертый перехват норвежского самолета в непосредственной близости от российской государственной границы.