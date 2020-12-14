«Я учусь, но очень медленно»: Тихановская назвала свою главную ошибку в политике
Тихановская сообщила, что когда была «обычным человеком», считала Европу близкой и великой, где руководители могут протянуть руку помощи.
«Сейчас я понимаю, что, хотя они (лидеры Европы — прим.ред.) выражали и свою обеспокоенность, свою солидарность, на самом деле они не могут сделать ничего», — передает журнал New Yorker ее слова.
Кроме того, экс-кандидат в президенты рассказала, что уже несколько месяцев ведется работа «над введением экономических санкций» против Минска, но процесс идет медленно и сложно.
По словам Тихановской, европейские лидеры действуют с оглядкой на Россию и для нее это «больно». Однако оппозиционер призналась, что допустила небольшую ошибку в общении с Европой.
«Постепенно я прихожу к пониманию, что я не должна благодарить просто за заявления об обеспокоенности, мы должны требовать конкретных действий. Я учусь, но очень медленно», — заявила она.
В начале декабря Тихановская заявила об открытии народных посольств для белорусов за границей.