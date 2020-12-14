«Я учусь, но очень медленно»: Тихановская назвала свою главную ошибку в политике

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская призналась, что в политических действиях против действующей власти страны допустила ошибку. Она также заявила, что лидеры Европы ничем существенным не могут помочь, несмотря на выраженную ими обеспокоенность ситуацией.

Тихановская сообщила, что когда была «обычным человеком», считала Европу близкой и великой, где руководители могут протянуть руку помощи.

«Сейчас я понимаю, что, хотя они (лидеры Европы — прим.ред.) выражали и свою обеспокоенность, свою солидарность, на самом деле они не могут сделать ничего», — передает журнал New Yorker ее слова.

Кроме того, экс-кандидат в президенты рассказала, что уже несколько месяцев ведется работа «над введением экономических санкций» против Минска, но процесс идет медленно и сложно.

По словам Тихановской, европейские лидеры действуют с оглядкой на Россию и для нее это «больно». Однако оппозиционер призналась, что допустила небольшую ошибку в общении с Европой.

«Постепенно я прихожу к пониманию, что я не должна благодарить просто за заявления об обеспокоенности, мы должны требовать конкретных действий. Я учусь, но очень медленно», — заявила она.

В начале декабря Тихановская заявила об открытии народных посольств для белорусов за границей.