Тихановская заявила об открытии народных посольств для белорусов за границей

Отмечается, что виртуальное открытие посольств прошло 10 декабря. Бывшая кандидат в президенты Белоруссии призвала соотечественников делиться примерами взаимовыручки среди сограждан, пишет сайт «Русская планета».

«Рассказывайте всем о примерах нашей солидарности и взаимопомощи. О нашей непрекращающейся жажде свободы. Об уникальном белорусском достоинстве», — подчеркнула Тихановская.

В настоящий момент такие посольства открылись в Бразилии, Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Литве, Словении, Украине, Франции, Южной Корее и других странах. Их представители информируют белорусов о ситуации в стране и помогают тем, кому пришлось покинуть родную страну.