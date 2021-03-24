Эксперт объяснил воинственные заявления НАТО

Эксперт Василий Дандыкин обсудил с РИА ФАН слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что военный блок усилил свое присутствие в Черноморском регионе, сотрудничая с Грузией, Украиной, Турцией, Румынией и Болгарией.

Дандыкин заметил, что главная задача Североатлантического Альянса на сегодня заключается в том, чтобы доказать свою необходимость. По его словам, НАТО должно было распасться после развала СССР и Организации Варшавского договора.

«Теперь НАТО постоянно ищет себе работу. Теперь Альянс нацелился на Черное и Азовское моря, где военный блок хочет застолбиться», — обратил внимание собеседник информагентства.