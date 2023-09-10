Мир 10 сентября 2023, 23:11 «Я не к вам обращаюсь»: странное поведение Байдена высмеяли во Вьетнаме Байден запутался в шпаргалках на пресс-конференции во Вьетнаме Правительство США

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Президент США Джо Байден запутался во время пресс-конференции во Вьетнаме, озвучив ответы на вопросы журналистов в неправильном порядке. Трансляцию выступления лидера США в Ханое представил YouTube-канал Forbes Breaking News.

Байден запутался, начал перебирать карточки с подсказками для ответов на вопросы, а потом и вовсе обратился за помощью к персоналу.

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«Давайте посмотрим. Просто я следую своему порядку. <…> Есть ли кто-то, кто не задал вопрос? Нет, я не к вам обращаюсь. Мне сказали, что будет пять вопросов», — сказал американский президент.

После этих слов присутствующие в зале засмеялись.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Джо Байден завершил пресс-конференцию в Ханое заявлением, что он утомлен вопросами журналистов. «Я вам так скажу: не знаю, как вы, а я собираюсь пойти спать», — заявил президент США.