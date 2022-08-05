«Я бы не пропустил». Durex обыграл ситуацию с визитом Пелоси на Тайвань в рекламе

Производитель презервативов Durеx решил хайпануть на теме визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Он выпустил рекламу с провокационным слоганом.

На картинке можно угадать очертания презерватива и летящего внутри него самолета. Компания подписала свою публикацию так: «Я бы не пропустил».

Визит Пелоси на Тайвань наделал много шума на этой неделе. Китай, который считает остров своей территорией, был против этой поездки американского политика. Однако Пелоси все же полетела на Тайвань и заявила, что США и дальше будут поддерживать остров. После этого КНР объявила о военных учениях вблизи Тайваня.