Извержение знаменитого вулкана Анак-Кракатау попало на видео

Всемирно известный вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил несколько столбов пепла и дыма высотой в полкилометра. Местные жители рассказывают о пепле, который доходит до островов, расположенных в нескольких десятках километров от вулкана.

Извержение вулкана произошло вечером в пятницу. Первый выброс высотой 200 метров зафиксировали в 21:58 (17:58 по московскому времени). Второй произошел в 22:35, передает Jakarta Post.

Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям сообщило, что извержение продолжалось до утра субботы. Анак-Кракатау находится на необитаемом острове. Ближайшая к нему населенная провинция — Лампунг. Экстренные службы предупредили жителей, что сигнал тревоги остается, но в то же время, по-видимому, извержение прекратилось, так что им посоветовали не паниковать.

Между тем житель острова Себеси, расположенного в 19 километрах от вулкана, рассказал, что пепел начал падать возле его дома около полуночи и не разошелся до сих пор.

После извержения жители береговой части Лампунга эвакуировались в горы. В 2018 году извержение вызвало оползень и цунами, из-за которого погибли не менее 430 человек.

Извержение Анак-Кракатау в 1883 году считается одним из самых мощных в истории человечества. Оно вызвало цунами, жертвами которого стали свыше 36 тысяч человек.