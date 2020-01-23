Извержение вулкана в Новой Зеландии привело к гибели 20 человек

Главный коронер подтвердил смерть двух людей, которые считались пропавшими без вести. Речь идет о Хайде Маршале-Инмане из Новой Зеландии и Вайноне Лангфорд из Австралии. Из 20 погибших 18 — жители Новой Зеландии, еще двое — австралийцы. Ранее сообщалось о 18 жертвах.

Извержение вулкана произошло еще 9 декабря 2019 года на острове Уайт-Айленд в 270 километрах к югу от Окленда. Извержению присвоили четвертый уровень. Это значит, что находиться рядом с вулканом — опасно для жизни.

В момент ЧП на острове и его окрестностях находились 47 человек. Сразу после случившегося стало известно о девяти жертвах. Тела шестерых нашли на острове во время специальной поисковой операции. Еще два человека умерли в больнице. Многие пострадавшие получили тяжелые травмы. Так, у 27 человек обожженными оказались более 30% поверхности тела. Многие получили ожоги дыхательных путей.

Это извержение вулкана стала первым за шесть лет. Предыдущее произошло на Уайт-Айленде в конце 2012 — начале 2013 года.