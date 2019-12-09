Извержение вулкана в Новой Зеландии произошло впервые за 6 лет. Фото и видео

Извержение вулкана началось на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии. По последним данным, в эпицентре могли находиться около 50 человек. Полиция заявила об одной жертве. «360» собрал всю известную информацию о происходящем на острове Уайт-Айтленд, а также сделал видео- и фотоподборку.

Вулкан, находится в заливе Пленти, в 270 километрах к югу от Окленда. Как сообщила государственная геодезическая служба Новой Зеландии, извержение началось около 14:15 по местному времени (04:15 по московскому).

Извержению вулкана присвоили четвертый уровень. Он означает опасность извержения в непосредственной близости от вулкана. Об этом написал ТАСС.

Поскольку Уайт-Айленд — единственный остров в Новой Зеландии, где есть активный вулкан, там всегда бывает много туристов. Понедельник, 9 декабря, не стал исключением.

«Мы считаем, что около 100 человек находились на острове или в его округе в момент извержения вулкана, но точных данных обо всех пока нет», — сказала премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн на своей пресс-конференции, которую транслировал телеканал Television New Zealand.

Несколько человек оказались рядом с вулканом в Новой Зеландии перед извержением Подробнее

Однако позже полиция Новой Зеландии заявила, что, несмотря на первые полученные данные, сейчас власти считают, что на острове было менее 50 человек. Подтвердилась информация об одном погибшем.

«Я могу подтвердить, что погиб один человек», — заявил представитель полиции Джон Тимс. Его процитировала газета New Zealand Herald.

Он не исключил того, что жертв может быть больше. По его словам, спасатели смогли вывезти с острова 23 человека. По данным службы скорой помощи Новой Зеландии, во время извержения 20 человек пострадали. Их удалось эвакуировать с Уайт-Айтленда с помощью семи вертолетов санитарной авиации.

Пользователь Twitter Майкл Шейд опубликовал фото, на которых видно, как туристов эвакуируют с острова.

Премьер Джасинда Ардерн отметила, полиция и службы экстренного реагирования делают все возможное, чтобы оказать необходимую помощь всем, кто пострадал от стихии. Центр экстренного реагирования штаб сил гражданской обороны уже открыт в городской больнице округа Вакатана.

Туристы, находившиеся в непосредственной близости от вулкана, сняли извержение. На кадрах видны клубы черного густого дыма, заметна паника. Большинство пассажиров поспешили уйти с открытой части катера во внутренние помещения.

Однако, несмотря на разгул стихии, кто-то продолжает отдыхать недалеко от дымящегося вулкана.

«Извержение вулкана на Уайт-Айленде на заднем фоне. Фото сделано из окна моей гостиной. Надеюсь, что все в порядке».

Автор фото Мэтт Снукс сейчас находится в местечке Папамоа, в материковой части Новой Зеландии. От острова Папамоа разделяет залив Пленти.

Предыдущее извержение вулкана на острове Уайт-Айленд произошло в конце 2012 — начале 2013 года.