Мир 17 марта 2024, 01:25 Извержение вулкана началось в Исландии Freepik

Читать 360tv в

Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии. Жители ближайших городов начали эвакуировать, сообщило издание Iceland Monitor.

По данным телеканала, жителей крупного города Гриндавик, который расположен недалеко от места извержения, эвакуировали прошлой ночью. Сам город частично обесточили.

Реклама

Извержение вулкана зафиксировали к северу от Гриндавика. Экстренные службы сообщили, что открывшаяся в земле трещина расширяется. На место извержения отправили вертолеты со специалистами, чтобы выяснить точное место извержения и оценить уровень опасности. Власти повысили внутренний режим с уровня опасности до чрезвычайной ситуации.

В январе на полуострове Рейкьянес также произошло извержение вулкана. Потоки лавы добрались до зданий в Гриндавике, что спровоцировало крупные пожары.