Извержение вулкана Фуэго в Гватемале сняли на видео

В Гватемале вулкан Фуэго выбросил огромный столб пепла. Его шлейф достиг 4,6 тысячи метров в высоту. Активность огненной горы сняли на камеру очевидцы.

На опубликованных в Сети кадрах виден вырвавшийся из жерла вулкана дым, который потом разнесло по долине. Фуэго расположен всего в 50 километрах от столицы Гватемалы.

Извержение зафиксировали еще 14 февраля. О нем сообщил Национальный институт сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии (Insivumeh). Пепельный столб, вулканические газы и обломки пород рассеялись на расстоянии порядка пяти километров. На склонах горы заметили потоки лавы.

Специалисты обратили внимание и на повысившуюся активность вулкана Пакая. Она привела к выпадению вулканического пепла минимум в 20 муниципалитетах департаментов Сакатепекес и Гватемала.

В муниципалитете Алотенанго объявили тревогу и разместили войска, писало РИА ФАН. Местным жителям рекомендовали эвакуироваться в убежища, если ситуация обострится.