Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на 2,5 километра в высоту. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние до пяти километров. Местным жителям ничего не угрожает.

Вулкан расположен на северокурильском острове Парамушир Сахалинской области в семи километрах от Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского.

«26 февраля на вулкане Эбеко (высота 1156 метров) произошел пепловый выброс на высоту 2,5 километра. В Северо-Курильске наблюдался слабый пеплопад, запаха сероводорода не ощущалось. Угрозы для жизнедеятельности населения нет», — сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Специалисты Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН предупредили местных жителей об опасности полетов вблизи Эбеко.

Вулкан Эбеко — один из самых активных вулканов Курильских островов. Во время извержения в сентябре 1859, густые серные пары закрывали соседний остров Шумшу, вызывая у жителей тошноту и головную боль. Последний раз вулкан Эбеко извергался в 2017 году.

Извержение Эбеко относится к так называемому вулканическому типу и выражается в периодических выбросах пепла из кратера.