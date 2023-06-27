Экология 27 июня 2023, 06:49 Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту нескольких километров Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН сообщил о пепловом выбросе на вулкане Эбеко на Курилах Telegram

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На Большой Курильской гряде произошел пепловый выброс высотой до трех километров. Камеры зафиксировали активность вулкана Эбеко, сообщил Камчатский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».

Выброс пепла произошел 27 июня в 12:16 (03:16 по московскому времени). Облако поднялось на высоту около трех километров над уровнем моря.

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Вулкан Эбеко находится на острове Парамушир в семи километрах от Северо-Курильска. Главное управление МЧС России по Сахалинской области сообщило, что предыдущий выброс пепла в два раза ниже зафиксировали за день до этого. Шлейф распространился на пять километров, но до города не дошел, обошлось без пеплопада.

Извержение началось на вулкане Ключевской сопки на Камчатке. Специалисты сообщили 23 июня, что заметили фонтанирование лавы в кратере вулкана. Оно не отразилось на жителях и авиации.