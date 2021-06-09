Европарламент призвал «изучить роль России» в инциденте с рейсом Ryanair и ввести санкции

Депутаты Европарламента в резолюции по ситуации в Белоруссии намерены призвать при расследовании инцидента с посадкой самолета Rayanair в республике «изучить роль России» и, в случае обнаружения причастных россиян, ввести против них санкции.

Об этом сказано в обнародованном проекте документа, отмечает РИА «Новости».

Депутаты Европарламента проголосуют по проекту резолюции по Белоруссии в четверг. Решение Европарламента к исполнению не обязательно, оно является только рекомендацией для стран Евросоюза.

«Расследование должно изучить также возможную роль России в этом инциденте. Любой гражданин России, прямо или косвенно замешанный в этой операции, должен попасть под санкции в рамках глобального режима санкций ЕС за нарушение прав человека», — приводит агентство фрагмент проекта резолюции.

В документе также указано, что «Европарламент глубоко озабочен причастностью России» к режиму президента Белоруссии Александра Лукашенко, «включая финансовую поддержку и тесное сотрудничество спецслужб».

Самолет Ryanair, выполнявший рейс Афины — Вильнюс, 23 мая вынужденно сел в Минске после того, как поступило сообщение о минировании. Бомбу на борту не нашли, но среди пассажиров оказался бывший главред Nехtа Роман Протасевич, признанный белорусскими властями террористом. Его задержали вместе с девушкой, россиянкой Софьей Сапегой. На прошлой неделе глава делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предположил, что спецслужбы РФ могли быть причастны к истории с принудительной посадкой самолета Ryanair.