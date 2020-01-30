Израильтянку Иссахар выпустили из колонии

Израильтянка Наама Иссахар, которую помиловал президент России, освобождена из колонии. В ближайшее время она вернется на родину.

«В связи с указом президента Российской Федерации от 29 января № 67 о помиловании, Наама Иссасхар освобождена из исправительного учреждения», — сказано в сообщении ФСИН России.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сам должен забрать девушку. Ведь 30 января Нетаньяху прилетит в Россию для переговоров с Владимиром Путиным. При этом не уточнялось, встретит ли он ее из колонии.

Наама получила 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Свой срок Иссахар отбывала в Подмосковье. Девушку задержали с гашишем в транзитной зоне аэропорта Шереметьево в апреле 2019 года. Она летела из Дели в Тель-Авив.

Израильтянка рассказала, что везла наркотик для себя и не собиралась его продавать. В январе 2020 года Наама Иссахар попросила российского президента Владимира Путина о помиловании и частично признала свою вину. Путин помиловал девушку, «руководствуясь принципами гуманности». До этого российский лидер провел переговоры по этой теме с высшим руководством Израиля. За Иссахар поручились премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Реувен Ривлин.