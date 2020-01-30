Помилованная в России израильтянка отправится домой президентским бортом

Израильтянка Наама Иссахар улетит на родину 30 января. Домой ее доставят самолетом президента Израиля. Помилованную президентом России Владимиром Путиным девушку выразил желание забрать лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля 30 января прибудет в Москву с однодневным визитом. В его графике запланирована встреча с президентом России.

Как рассказал адвокат Иссахар Алексей Добрынин, Биньямин Нетаньяху выразил желание лично забрать Иссахар. Приедет ли премьер-министр для этого непосредственно в колонию, не уточняется. Известно, что девушку после освобождения проводят на самолет президента Израиля.

«Господин Нетаньяху хочет забрать ее лично», — подтвердил адвокат. Его слова привел ТАСС.

По словам юриста, в будущем израильтянка сможет приехать в Россию. В отношении нее больше нет никаких санкций.

Указ о помиловании Иссахар президент Путин подписал в среду, 29 января. Документ опубликован на официальном сайте главы государства. Как сказано в тексте указа, решение о помиловании принято «руководствуясь принципами гуманности».

Гражданку Израиля приговорили в России к 7,5 года заключения. Ее обвинили в хранении и контрабанде наркотиков. Ее арестовали в Шереметьево в 2019 году. Девушка летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. При досмотре у нее обнаружили девять граммов гашиша.