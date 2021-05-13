Израильтяне жестоко избили водителя в Бат-Яме. Видео

В городе Бат-Ям во время беспорядков пострадал водитель. Мужчину вытащили из машины и начали жестко избивать. Толпа, пишут СМИ, набросилась на палестинца.

На появившихся в Сети видео запечатлены погромы в магазинах палестинских торговцев. Их участники выкрикивают провокационные лозунги.

Очевидцы засняли и избиение мужчины, которого вытащили из машины. Его повалили на асфальт и били ногами и палками.

Телеканал FranceNews24 написал в Twitter, что пострадавший госпитализирован. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Ранее стало известно, что в мессенджерах распространили призыв выйти на улицы и отомстить за беспорядки мусульман в городе Лод. Неравнодушным предлагали собраться в районе набережной.

Депутат Кнессета Бецалель Смотрич призвал участников погрома разойтись, насилие и не допускать уничтожения частной собственности. Его поддержал главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф.