Евреи устроили погром в арабском квартале Бат-Яма

Группа молодых евреев начала разносить лавки арабов в городе Бат-Ям. Как сообщило издание Bhol, призыв выйти на улицу и отомстить за беспорядки мусульман в городе Лод распространился в мессенджерах.

Авторы заявления предложили всем неравнодушным собраться в районе набережной, чтобы отомстить за пострадавший город арабами. Пользователи социальных сетей опубликовали видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, как молодые люди в масках бьют витрины и ломают заграждение арабской сети кафе Victory.

Около кафе собралась достаточно большая толпа.

Основные события происходят на набережной города, куда призвали молодежь. Некоторые приехали на мотоциклах. На этот раз от вандалов пострадала небольшая закусочная.

Депутат Кнессета Бецалель Смотрич призвал участников погрома разойтись. Он призвал не устраивать насилие и не допускать уничтожения частной собственности.

«Мы не должны деградировать до анархии», — подчеркнул он. Его заявление поддержал главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф. Он отметил, что евреи не должны вестись на провокации и причинять вред людям.

«Оставьте работу по восстановлению порядка полиции. Это ее задача», — подчеркнул он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне вел режим чрезвычайного положения в городе Лод, где начались массовые столкновения между евреями и арабами. Глава города призвал власти страны ввести на территорию войска.