Израильский музей Холокоста призвал США отказаться от санкций против Абрамовича

Израильский музей Холокоста «Яд Вашем» призвал власти США не включать в санкционный список российского миллиардера Романа Абрамовича. Музей забеспокоился, что рискует остаться без пожертвований.

Как отметило издание Daily Mail, Абрамович является вторым по величине благотворителем музея. На прошлой неделе миллиардер пожертвовал «Яд Вашем» восьмизначную сумму. За последние годы Абрамович потратил более 500 миллионов долларов на цели Израиля и жителей страны. В конце февраля израильский музей Холокоста объявил о долгосрочном партнерстве с Абрамовичем.

«Мы глубоко благодарны Роману Абрамовичу за этот щедрый вклад, который значительно укрепит миссию „Яд Вашем“» — заявил глава музея Дани Даян.

После сообщений о введении США антироссийских санкций, «Яд Вашем» в письме послу США Тому Найдсу призвал освободить Абрамовича от любых финансовых наказаний. Музей опасается, что ограничительные меры могут негативно сказаться на благотворительности.

Ранее Абрамович заявил о решении продать футбольный клуб «Челси». По его словам, это пойдет на пользу команде, болельщикам и спонсорам клуба.