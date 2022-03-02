Абрамович решил продать «Челси»

Российский миллиардер Роман Абрамович заявил о решении продать футбольный клуб «Челси». Его заявление размещено на сайте клуба.

«Как я уже говорил, я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Поэтому в текущей ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба», — сказано в заявлении Абрамовича, которое размещено на сайте «Челси».

В сообщении указано, что продажа клуба не будет ускорена, но будет следовать надлежащей процедуре. Просить о погашении каких-либо кредитов Абрамович не намерен, поскольку для него «это никогда не было ни бизнесом, ни деньгами, а чистой страстью к игре и клубу».

Своей команде Абрамович поручил создать благотворительный фонд, куда пойдут все чистые доходы от продажи. Средства будут пожертвованы пострадавшим на Украине.

«Пожалуйста, знайте, что это было невероятно трудное решение, и мне больно расставаться с клубом таким образом. Однако я считаю, что это в интересах клуба», — отметил бизнесмен.

Абрамович выразил надежду на то, что сможет в последний раз посетить «Стэмфорд Бридж», чтобы лично со всеми попрощаться. По его словам, быть частью «Челси» было привилегией всей жизни.

Абрамович выставил «Челси» за четыре миллиарда фунтов, сообщил Sports.ru со ссылкой на The Telegraph. Заинтересованным сторонам бизнесмен предложил поучаствовать в торгах за клуб на этой неделе.

Роман Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. При нем клуб завоевал все значимые европейские и национальные трофеи, отмечал РБК. Forbes в 2019 году поставил «Челси» на шестую строчку в рейтинге самых дорогих клубов мира.