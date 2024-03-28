Мир 28 марта 2024, 07:57 Израильские военные застрелили двух человек и закопали их тела бульдозером Al-Jazeera: военные Израиля убили двух палестинцев и закопали их бульдозером Unsplash

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Военные Израиля застрелили двух палестинцев, а после закопали их тела бульдозером. Такую информацию предоставил телеканал Al-Jazeera.

В распоряжении канала появилось видео, на котором якобы показан момент убийства. Военные ЦАХАЛ застрелили двух невооруженных палестинцев, которые шли по открытой местности вдоль побережья.

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«Один из мужчин неоднократно махал чем-то вроде куска белой ткани, чтобы показать, что они не представляют угрозы», — отметили авторы публикации.

Обоих якобы застрелили с близкого расстояния. Журналисты уточнили, что убитые пытались вернуться в северную часть Газы. После расстрела израильский военный бульдозер закопал тела погибших в песок.

Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня в Газе на месяц Рамадан. За выступили 14 стран, в том числе Россия. Соединенные Штаты не стали голосовать, но и не наложили вето на это решение.

Спецдокладчик ООН по правам человека на палестинских территориях Франческа Альбанезе назвала действия Израиля в анклаве геноцидом.