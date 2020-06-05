Израильские СМИ заявили, что Россия воспользовалась «упадком» США

Ситуация в США пошатнула позиции страны на мировой арене. Вашингтон столкнулся с «коллапсом», которым воспользовались Россия, Китай, Иран и Турция.

Нынешний кризис в Соединенных Штатах, написала газета The Jerusalem Post, развился из-за пандемии коронавируса и протестов, которые прокатились по всей стране.

После распада СССР США стали самой могущественной страной на планете. И другие государства, в том числе Россия, ждали, пока мир снова станет многополярным.

Теперь каждая страна занята своими интересами. Москва «продвигает свои системы обороны», турецкие специалисты разрабатывают истребитель, который, по версии российских СМИ, может заменит F-16. В Анкаре также нацелены на сотрудничество с Ираном, Малайзией и Пакистаном, чтобы расширить свое влияние в Средиземноморье.

«На местах дислокации американских военных в США сейчас царит хаос. Союзники Вашингтона обеспокоены, что это в итоге снизит способность Соединенных Штатов сосредотачивать силы за рубежом», — отметил автор статьи.

Подобное развитие ситуации станет сигналом для тех, кто ждал ослабления позиций американской стороны. Государства постараются заполнить образовавшийся вакуум.

В США, по данным Университета Джонса Хопкинса, более 1,8 миллиона подтвержденных случаев COVID-19. От коронавируса в стране скончались свыше 108 тысяч человек. Власти постепенно снимают ограничительные меры, которые были введены в большинстве штатов.

На прошлой неделе в стране вспыхнули протесты после смерти темнокожего американца Джорджа Флойда, который погиб от рук полицейских. Акции прошли во многих городах и сопровождались беспорядками и погромами. В них приняли участие сотни тысяч людей.