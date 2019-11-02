Израильские ПРО перехватили ракеты, выпущенные из сектора Газа

На юге Израиля включились сирены оповещения о возможном ракетном обстреле.Тревога прозвучала в городе Сдерот и районах, близких к границе спорной территории.

Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на обстрел Подробнее

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля.

«Семь снарядов были выпущены из сектора Газа. Система ПРО „Железный купол“ перехватила все ракеты. Сирены прозвучали в городе Сдероте и в районах, прилегающих к сектору Газа», — сказано в тексте заявления.

По некоторым данным, ракетный пуск был зафиксирован после почти месячного перерыва.

Предыдущий инцидент состоялся 11 сентября. В ответ на атаку из сектора Газа Израиль нанес 15 ударов по целям ХАМАС.