Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на обстрел

Нетаньяху эвакуировали из-за ракетного удара Подробнее

«Израильская армия продолжит противодействовать попыткам навредить гражданскому населению страны и считает террористическую организацию [ХАМАС] ответственной за то, что происходит внутри и за пределами сектора Газа», — заявили в Армии Израиля. Ее процитировала газета The Jerusalem Post.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы ракетных обстрелов из израильского Ашдода эвакуировали премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Под угрозой также оказался Ашкелон. Две ракеты в сторону этих городов были запущены из Газы. Их удалось перехватить с помощью системы противовоздушной обороны «Железный купол».

Сектор Газа, который подконтролен ХАМАС, постоянно обменивается ракетными ударами с Израилем. В конце августа из Газа были выпущены три ракеты в сторону Израиля. Две из них были перехвачены. Израиль в ответ совершил атаку по сектору Газа 7 и 8 сентября. Об этом сообщил РБК.