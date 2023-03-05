Мир 05 марта 2023, 02:09 Полиция разгоняла протестующих в Тель-Авиве с помощью водометов Times of Israel: полиция применила водометы против протестующих в Израиле РИА «Новости»

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Израильским полицейским пришлось применить водометы против протестующих в Тель-Авиве. Об этом сообщила газета Times of Israel.

«Полиция использует водометы против демонстрантов, которые пытались перекрыть шоссе Аялон», — говорится в сообщении.

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Десятки тысяч человек устроили массовые протесты против судебной реформы в Израиле в субботу. Митинги продолжаются в стране на фоне одобрения к рассмотрению в кнессете второй части планируемой судебной реформы. Израильтяне протестуют уже девятую неделю подряд.

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Так, десятки тысяч жителей вышли на улицы в разных городах Израиля 21 февраля. Протестующие перекрыли главную магистраль Тель-Авива.

Комиссия по законодательству в Израиле приняла закон о смертной казни для террористов. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в сфере безопасности страны нужно «создать фактор сдерживания против террористов и гарантировать безопасность Израиля». В законопроекте говорится, что смертная казнь грозит любому, кто вызывает смерть гражданина Израиля.