Израильская армия заявила о военной операции в секторе Газа. Видео

Израиль начал военную операцию на территории сектора Газа. Армия страны опубликовала официальное заявление в Twitter. Операцию проводят воздушные и наземные войска ЦАХАЛа.

«Воздушные и наземные войска <…> в настоящее время атакуют сектор Газа», — отмечено в сообщении.

Израильские подразделения, уточнил сайт Times of Israel, открыли массированный огонь по целям, расположенным на севере Газы. Военные пустили в ход самолеты, вертолеты, танки и артиллерию. Речь о вторжении пока не идет.

В Twitter израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху опубликовано его заявление насчет происходящего.

«Я говорил, что ХАМАС дорого заплатит нам. Мы взимаем очень высокую цену и продолжим это делать с большой интенсивностью. Последнее слово не было сказано, и эта операция продолжится столько, сколько потребуется», — подчеркнул Нетаньяху.

Накануне в городах начались столкновения местных жителей, за ними последовали бомбежки. Настолько сильно конфликт между Израилем и Палестиной обострился впервые с 2014 года.