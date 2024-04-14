Мир 14 апреля 2024, 14:38 Израилю напомнили отказ от осуждения ударов по России Захарова: Израиль не осудил атаку киевского режима по регионам России РИА «Новости»

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Власти Израиля не выступали с осуждением Украины после массированных ударов по российским регионам. Об этом в Telegram-канале напомнила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Таким образом она отреагировала на призыв посла Израиля в России Симоны Гальперин осудить ракетный удар иранских военных по стране.

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«Напомните мне, Симона, когда Израиль осудил хотя бы один удар по российским регионам от киевского режима? Не помните? И я. Зато я помню со стороны израильских официальных лиц заявления в поддержку действий Зеленского», — написала дипломат.

В ночь на 14 апреля иранские военные совершили массированную атаку на Израиль. В общей сложности они выпустили 36 крылатых ракет, 185 беспилотников и 110 ракет класса «земля — земля».

В иранском Генштабе объясняли, что целью операции являлись информцентр и авиабаза.