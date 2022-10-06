Израиль приказал своим военным готовиться к эскалации на границе с Ливаном | 360°

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Израиль приказал своим военным готовиться к эскалации на границе с Ливаном

Глава Минобороны Израиля Ганц приказал готовиться к напряжению на границе с Ливаном

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Глава Минобороны Израиля Бени Ганц приказал военным готовиться к росту напряженности на границе с Ливаном. Слова министра привело радио Kan.

«В свете развития событий вокруг переговоров о морской границе с Ливаном министр Ганц в ходе встречи дал указания оборонным структурам готовиться к любому сценарию, при котором произойдет рост напряженности на северном направлении, включая оборонительную и наступательную готовность», — передали в сообщении.

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Речь идет о совещании Ганца по оценке ситуации с начальником Генштаба Армии обороны Израиля, генеральным директором министерства обороны и главой оперативного управления.

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Израиль с Ливаном оспаривают участок шельфа в 856 квадратных километров в Восточном Средиземноморье, каждая сторона считает его своим. Две страны формально находятся в состоянии войны с 1948 года, а морская граница между ними до сих пор не установлена.

В августе израильские власти сообщили, что намерены продолжать проведение военной операции в секторе Газа против радикального движения «Исламский джихад»*. Об этом министр обороны Бени Ганц.

*«Исламский джихад» — террористическая организация, запрещенная на территории России.

Израиль

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