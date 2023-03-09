Мир 09 марта 2023, 18:57 Израиль заявил о стремлении защитить народ Украины, но оружие не пообещал Министр обороны Израиля Галант: страна помогает Украине защитить ее народ freepik

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Израиль помогает властям Украины защитить их народ и координирует свои усилия с США. Об этом заявил израильский министр обороны Йоав Галант на пресс-конференции по итогам встречи с американским коллегой Ллойдом Остином, прибывшим в еврейское государство в рамках ближневосточного турне. Притом глава Минобороны Израиля даже не упомянул о возможных поставках оружия для ВСУ.

«Мы предпринимаем все возможные усилия в координации с Соединенными Штатами, чтобы помочь украинскому правительству защитить свой народ, и мы делаем это с пониманием того, каковы израильские интересы в регионе», — процитировал Галанта ТАСС.

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Ранее посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявлял, что Израиль готов стать посредником в мирных переговорах России и Украины.

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В феврале глава израильского МИД Эли Коэн посетил Киев, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой. Тогда же стало известно о планах вновь открыть на Украине посольство Израиля и полностью возобновить работу дипломатической миссии.