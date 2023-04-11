Мир 11 апреля 2023, 00:18 Израиль заявил, что не принимал никаких решений о поставках оружия Киеву Премьер Израиля Нетаньяху: власти не принимали никаких решений о поставках Киеву оружия РИА «Новости»

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны не принимали никаких решений о возможном начале поставок оружия Украине. Государство продолжает ограничиваться оказанием гуманитарной помощи Киеву, написал ТАСС.

Об отсутствии решения по поставкам оружия Нетаньяху заявил в ходе выступления в штаб-квартире Минобороны в Тель-Авиве. Так он прокомментировал вопрос журналистов о публикации в интернете секретных документов, содержащих сведения оборонных структур США.

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Премьер сказал, что не знает, на чем основаны сообщения о летальном вооружении для Украины.

«Мы решили помочь им в гуманитарных вопросах и в сфере гражданской обороны — „Цева адом“ („Красный цвет“ — израильская система предупреждения о воздушных атаках — прим. ред.) и подобные вещи, но мне неизвестно о каких-либо решениях предыдущего правительства или моего нынешнего правительства о летальных вооружениях», — пояснил глава израильского правительства.

По данным CNN, в обнародованных секретных документах содержатся сценарии предполагаемой поставки вооружений Киеву со стороны Израиля. В одной из бумаг под названием «Израиль: пути оказания летальной помощи Украине» говорится, что Тель-Авив «вероятно, рассмотрит возможность предоставления летальной помощи Украине под усилившимся давлением США» или при ухудшении отношений с Россией.

Ранее сообщалось, что в Сеть просочились секретные документы Пентагона, содержащие подробную информацию о готовящейся попытке контрнаступления ВСУ. Кроме того, в открытом доступе оказалось множество данных, свидетельствующих о том, что США не только следили за президентом Украины Владимиром Зеленским, но и занимались прослушкой в Израиле и Южной Корее.