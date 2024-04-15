Мир 15 апреля 2024, 20:05 Послание врагам. Нетаньяху выберет цели для атаки в Иране WP: Нетаньяху поручил найти цели для атаки в Иране и «послать сигнал» РИА «Новости»

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поручил армии предложить цели в Иране, чтобы «послать сигнал». Об этом сообщило издание Washington Post.

«Израиль ищет варианты, которые „пошлют сигнал“, но не вызовут жертв. Такие варианты включают возможный удар по объекту в Тегеране или кибератаку», — написали авторы материала.

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Израиль не хочет разозлить международных союзников, указано в публикации. Тем не менее ответ Ирану очень важен для государства, потому что он станет посланием всем, «кто хочет навредить».

Украина также очень опасается обострения ирано-израильского конфликта, ведь он прямым образом отразится на ней. Речь идет об американской помощи, которую могут свернуть в пользу Израиля.

Ранее эксперты-востоковеды рассказали «360» о том, какие перспективы могут ожидать Ближний Восток в зависимости от дальнейших действий обеих сторон конфликта. Существуют три сценария: от затишья до большой войны.