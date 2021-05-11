Израиль сообщил о пуске более 200 ракет из сектора Газа

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили за прошедшую ночь более 200 ракет по Израилю. Военные в ответ атаковали 140 целей на территории палестинского анклава. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

«Более 200 ракет выпущены из сектора Газа по различным городам Израиля за ночь, порядка трети из них упали на территории самого сектора. В ответ Армия обороны Израиля поразила 140 военных целей радикалов в секторе», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Конрикус добавил, что ликвидированы 15 оперативников группировок «Исламский джихад» и ХАМАС.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС обострился в начале мая, когда суд принял решение о принудительном выселении нескольких палестинских семей из домов в квартале Шейх-Джарах в Иерусалиме. Противостояние продолжились на Храмовой горе, где находится священная для мусульман мечеть Аль-Акса. Во время столкновений с израильской полицией пострадали более 300 палестинцев и 20 сотрудников правоохранительных органов.

ХАМАС выпустила с территории сектора Газа ракеты по Израилю. Часть удалось перехватить с помощью системы противовоздушной обороны, остальные упали на пустых территориях. Израиль в ответ начал обстрел танками по объектам ХАМАС, а затем выпустил военную авиацию.