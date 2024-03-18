Мир 18 марта 2024, 18:41 Политолог Макаркин: Нетаньяху не намерен идти на уступки в конфликте с ХАМАС, несмотря на давление ЕС и США

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Политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин в беседе с телеканалом «Звезда» высказал мнение, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не намерен идти на уступки ХАМАС, несмотря на давление со стороны США и Европы.

Израильский премьер считает, что это слишком рискованно для страны. Израиль снова может получить тот результат, что был в октябре 2023 года.

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«У него в правительстве крайне правые, то есть более правые, чем он сам, которые не хотят вообще никаких уступок, которые исходят из того, что палестинцы — исконные враги Израиля», — пояснил свои слова Макаркин.

Он назвал крайне правыми министра внутренней безопасности и министра финансов.